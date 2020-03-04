Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Dijital Esaret, 10 Nisan'da vizyonda olacak. Mandıra Filozofu'yla aynı koyda çekilen film, sinemaseverlere çok farklı bir deneyim yaşatacak.
Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Dijital Esaret, 10 Nisan'da vizyonda olacak. Mandıra Filozofu'yla aynı koyda çekilen film, sinemaseverlere çok farklı bir deneyim yaşatacak.
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