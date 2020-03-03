Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? ATV'de salı akşamları reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son sahnesinde Tekin'in vurulması şok etkisi yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün ATV yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman? İşte 3 Mart ATV yayın akışı

EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.