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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    İyilik meleği ’ten anlamlı paylaşım: Gittiğimiz her yerde gördük ki; mazlumun umudu...

    Kendisini hayır işlerine adayan ’ten anlamlı paylaşım... ’nin kurucusu Özçelik, “Gittiğimiz her yerde gördük ki; mazlumun umudu, yoksulun dostudur” dedi.

    Türkiye mazlumun umudu

    Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, yakın dostlarıyla birlikte bugüne kadar binlerce insana yardım eli uzattı.

    Kendisini hayır işlerine adayan Özçelik, derneğin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda da 'Türkiye'nin mazlumların umudu' olduğunu vurguladı.

    'BÜYÜK BİR GURUR'
    Daha önce Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar birçok bölgeye; erzak, temizlik malzemesi ve oyuncak dağıtan şu açıklamaları yaptı: "Gittiğimiz tüm bölgelerde gördük ki; Türkiye mazlumun umudu, yoksulun dostudur. İyilik için daha fazla koşturan hiçbir ülke yoktur. Bizler büyük bir gururla dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmaya, umuda koşmaya ve koşturmaya devam edeceğiz..."

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