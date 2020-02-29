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    • Magazin
    • 29.02.2020 Gazete
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    'den gelen acı haberin ardından ünlü isim konserlerini iptal etti

    Suriye’nin bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 Mehmeçiğimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından birçok ünlü isim konser ve etkinliklerini iptal etti.

    Tüm etkinlikler iptal

    Suriye'nin bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 Mehmeçiğimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından birçok ünlü isim konser ve etkinliklerini iptal etti.


    BERKAY
    Popçu Berkay, dün ve bugünkü konserlerini iptal etti.



    BURAY
    Popçu, bu akşamki konserinin ileri tarihte olacağını açıkladı.


    NİL KARAİBRAHİMGİL
    Şarkıcı, "Bu akşamki Ankara konserimizi erteliyoruz" dedi.


    KORAY AVCI
    Şarkıcı , dün akşamki Brüksel- Bozar konserine çıkmadı.


    AYNUR AYDIN
    Güzel şarkıcı, dün akşamki Nişantaşı sahnesini iptal etti.


    , dün akşamki konserini 3 Nisan'a erteledi.

    DİĞER İPTALLER
    'dan 'a kadar birçok ünlü sanatçının tiyatro gösterisi için iptal kararı verildi.

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