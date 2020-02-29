Suriye'nin İdlib bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 Mehmeçiğimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından birçok ünlü isim konser ve etkinliklerini iptal etti.
BERKAY
Popçu Berkay, dün ve bugünkü konserlerini iptal etti.
BURAY
Popçu, bu akşamki Antalya konserinin ileri tarihte olacağını açıkladı.
NİL KARAİBRAHİMGİL
Şarkıcı, "Bu akşamki Ankara konserimizi erteliyoruz" dedi.
KORAY AVCI
Şarkıcı Koray Avcı, dün akşamki Brüksel- Bozar konserine çıkmadı.
AYNUR AYDIN
Güzel şarkıcı, dün akşamki Nişantaşı sahnesini iptal etti.
Haluk Levent, dün akşamki konserini 3 Nisan'a erteledi.
DİĞER İPTALLER
Demet Evgar'dan Kerem Alışık'a kadar birçok ünlü sanatçının tiyatro gösterisi için iptal kararı verildi.
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