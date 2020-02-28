Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, önceki gün oğulları Yavuz'un 8. yaş günü partisinde buluştu. Sırp güzel, kutlamada eski eşi ve Musti'nin annesi Tülin İleri ile birlikte birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, önceki gün oğulları Yavuz'un 8. yaş günü partisinde buluştu. Sırp güzel, kutlamada eski eşi ve Musti'nin annesi Tülin İleri ile birlikte birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
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