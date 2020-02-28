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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    ve eski eşi oğulları için buluştu

    ve eski eşi , önceki gün oğulları 'un 8. yaş günü partisinde buluştu. Sırp güzel, kutlamada eski eşi ve Musti'nin annesi Tülin İleri ile birlikte birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

    Ayrılsak da beraberiz

    ve eski eşi , önceki gün oğulları 'un 8. yaş günü partisinde buluştu. Sırp güzel, kutlamada eski eşi ve Musti'nin annesi Tülin İleri ile birlikte birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

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