Güzel oyuncu Bensu Soral, sevimli köpeğinin kılığına girdi. Köpeğinin tüylerine uyup beyaz peruk takarak büyük beğeni toplayan Soral, bu paylaşımına "Anasının kızı" notu düştü.
Güzel oyuncu Bensu Soral, sevimli köpeğinin kılığına girdi. Köpeğinin tüylerine uyup beyaz peruk takarak büyük beğeni toplayan Soral, bu paylaşımına "Anasının kızı" notu düştü.
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