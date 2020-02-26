"Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu kadınlar için sahnelenecek

Kalust Şalcıoğlu, genç oyuncular Burcu Görek ve Dilşad Çelebi'nin oynadığı "Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu ile 8 Mart 19:00'da, Akasya Kültür Sanat Sahnesi'nde olacak. Merakla beklenen oyunda; baskı gören kadınların hikayesi anlatılacak.
Kalust Şalcıoğlu, genç oyuncular Burcu Görek ve Dilşad Çelebi'nin oynadığı "Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu ile 8 Mart 19:00'da, Akasya Kültür Sanat Sahnesi'nde olacak. Merakla beklenen oyunda; baskı gören kadınların hikayesi anlatılacak.
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