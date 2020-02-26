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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    "Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu kadınlar için sahnelenecek

    Kalust Şalcıoğlu, genç oyuncular ve 'nin oynadığı "Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu ile 8 Mart 19:00'da, Akasya Kültür Sanat Sahnesi'nde olacak. Merakla beklenen oyunda; baskı gören kadınların hikayesi anlatılacak.

    Kadınlar için!

    Kalust Şalcıoğlu, genç oyuncular Burcu Görek ve Dilşad Çelebi'nin oynadığı "Uyandığımda Sesim Yoktu" tiyatro oyunu ile 8 Mart 19:00'da, Akasya Kültür Sanat Sahnesi'nde olacak. Merakla beklenen oyunda; baskı gören kadınların hikayesi anlatılacak.


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