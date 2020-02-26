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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    Stuart Parr ile aşk yaşayan turuna çıktı

    Amerikali yapımcı ve tasarımcı Stuart Parr ile aşk yaşayan , turuna çıktı. Aşkıyla kiralayan Önal, Instagram paylaşıma "Harika vakit geçiriyoruz" yazdı.

    Macera dolu Amerika!
    Amerikali yapımcı ve tasarımcı Stuart Parr ile aşk yaşayan Özlem Önal, turuna çıktı. Aşkıyla kiralayan Önal, Instagram paylaşıma "Harika vakit geçiriyoruz" yazdı.

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