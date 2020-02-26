Amerikali yapımcı ve tasarımcı Stuart Parr ile aşk yaşayan Özlem Önal, ABD turuna çıktı. Aşkıyla klasik araç kiralayan Önal, Instagram paylaşıma 'Harika vakit geçiriyoruz' yazdı. Amerikali yapımcı ve tasarımcı Stuart Parr ile aşk yaşayan Özlem Önal, ABD turuna çıktı. Aşkıyla klasik araç kiralayan Önal, Instagram paylaşıma 'Harika vakit geçiriyoruz' yazdı.
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