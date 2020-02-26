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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    hamile eşi 'nin üzerine titriyor! 20 milyon liralık villa baktı...

    , 8 aylık hamile olan eşi ’nin üzerine titremekle kalmadı. Kızı için hazırlıklara başlayan yıldız futbolcu, Çeşme’deki 15 milyon liralık villasına oyun parkı ile çocuk odası yaptırıyor. Mesut Özil’in ’da 20 milyon liralık bir villaya baktığı da iddia edildi.

    Baba operasyon

    Futboldaki kariyeri kadar yardımsever kişiliği ve ailesine verdiği önemle de alkışları toplayan , şimdilerde hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor. Hamile olan 26 yaşındaki eşi Amine Gülşe'nin üzerine titreyen 31 yaşındaki yıldız, kızlarının mutluluğu için de hazırlıklara start verdi.

    Alman basını; Mesut Özil'in Çeşme'deki 15 milyon liralık evine çocuk odası ile bahçeye oyun parkı yaptıracağını yazdı. Kızının ve eşinin 'de daha çok vakit geçirmesini isteyen Özil'in Çubuklu Vadi Evleri'nden 20 milyon liralık bir villa baktığı da konuşuluyor.


    Ünlü çift, 2019 Haziran ayında 'da evlenmişti.

    Gülşe, nazara inandığı için büyüyen karnını hep gözlerden uzak tuttu.

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