Yer aldığı projelerden kazandığını motosiklet, araba ve tekneye yatıran Kıvanç Tatlıtuğ, geleneğini bozmadı. Yeni sezonda dijital platformda yer alacak bir dizi ile yeni bir film projesinin olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, kendisini ödüllendirdi. Kıvanç Tatlıtuğ, araba koleksiyonuna yeni bir araç ekledi.

Önceki akşam Armutlu'da görüntülenen 36 yaşındaki ünlü oyuncu, 1970 model Chevrolet Monte Carlo model aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Değeri yaklaşık 350 bin liralık aracının direksiyon başına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, adeta eski Hollywood filmlerinden fırlamış gibiydi...



Yakışıklı oyuncu, kasketiyle tamamladığı kıyafetiyle yine tarzını konuşturdu.

TERS KÖŞE BULUŞMA

Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Mavi'nin yeni reklam filminde Türk Milli Futbol Takımı ve Juventus Kulübü'nün yıldızı Merih Demiral ile buluştu.

Tatlıtuğ, "Benim için gurur" dedi.

DOĞAN SAVAŞ