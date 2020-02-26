Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    araba koleksiyonuna yeni bir araç ekledi! Fiyatı dudak uçuklattı...

    Otomobil ve motosiklet tutkunu olan , garajına 1970 model Chevrolet Monte Carlo marka klasik araba ekledi. Başarılı oyuncunun önceki akşam direksiyon başına geçtiği aracının fiyatı 350 bin TL.

    Kıvanç klasiği

    Yer aldığı projelerden kazandığını motosiklet, araba ve tekneye yatıran Kıvanç Tatlıtuğ, geleneğini bozmadı. Yeni sezonda dijital platformda yer alacak bir dizi ile yeni bir film projesinin olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, kendisini ödüllendirdi. , araba koleksiyonuna yeni bir araç ekledi.

    Önceki akşam Armutlu'da görüntülenen 36 yaşındaki ünlü oyuncu, 1970 model Chevrolet Monte Carlo model aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Değeri yaklaşık 350 bin liralık aracının direksiyon başına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, adeta eski Hollywood filmlerinden fırlamış gibiydi...


    Yakışıklı oyuncu, kasketiyle tamamladığı kıyafetiyle yine tarzını konuşturdu.

    TERS KÖŞE BULUŞMA
    Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Mavi'nin yeni reklam filminde Türk Milli Futbol Takımı ve Kulübü'nün yıldızı Merih Demiral ile buluştu.

    Tatlıtuğ, "Benim için gurur" dedi.

    DOĞAN SAVAŞ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ araba koleksiyonuna yeni bir araç ekledi! Fiyatı dudak uçuklattı...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri