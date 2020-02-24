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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    Velayet babada

    İspanyol model ve moda tasarımcısı Elisabeth Mas Vall ile iş insanı olan eşi Caner Karaloğlu arasında görülen boşanma davasında, müşterek çocuğun geçici velayeti babaya verildi. Çocuk ile anne arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca babanın her ay anneye ödediği aylık 5 bin liralık tedbir nafakasını da kaldırdı. Vall'ın müşterek konut tahsis talebi de reddedildi.

    Velayet babada
    İspanyol model ve moda tasarımcısı Elisabeth Mas Vall ile iş insanı olan eşi Caner Karaloğlu arasında görülen boşanma davasında, müşterek çocuğun geçici velayeti babaya verildi. Çocuk ile anne arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca babanın her ay anneye ödediği aylık 5 bin liralık tedbir nafakasını da kaldırdı. Vall'ın müşterek konut tahsis talebi de reddedildi.



    Caner Karaloğlu'nun, İspanyol model ve tasarımcı eşi Elisabeth Mas Vall'ı oyuncu Tuba Ünsal ile aldattığı iddia edilmişti.

    ALİ OKTAY

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