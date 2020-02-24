Velayet babada

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model ve moda tasarımcısıile iş insanı olan eşiarasında görülen boşanma davasında, müşterek çocuğun geçici velayeti babaya verildi. Çocuk ile anne arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca babanın her ay anneye ödediği aylıktedbir nafakasını da kaldırdı.Caner Karaloğlu'nun, İspanyol model ve tasarımcı eşi Elisabeth Mas Vall'ı oyuncu Tuba Ünsal ile aldattığı iddia edilmişti.