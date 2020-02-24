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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    sakallarıyla dikkat çekti

    , önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne aldı. Sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Annemin vefatından dolayı uzattım. 40'ı dolunca kestireceğim" dedi.

    Sakallı yasa devam
    İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne aldı. Sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Annemin vefatından dolayı uzattım. 40'ı dolunca kestireceğim" dedi.

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