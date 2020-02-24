İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne aldı. Sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı, 'Annemin vefatından dolayı uzattım. 40'ı dolunca kestireceğim' dedi. İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne aldı. Sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı, 'Annemin vefatından dolayı uzattım. 40'ı dolunca kestireceğim' dedi.
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