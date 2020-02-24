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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen filminin galasına 'ın gafı damga vurmuştu. Filmin diğer başrol oyuncusu , 'Biz çekerken çok eğlendik' diye konuşup, filmi övmüş, Türkay ise bu sözlerle ve değişik yüz mimikleri yaparak Tuna ile dalga geçmişti...

    Eğitim şart

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ağır Romantik filminin galasına Tuvana Türkay'ın gafı damga vurmuştu. Filmin diğer başrol oyuncusu , 'Biz çekerken çok eğlendik' diye konuşup, filmi övmüş, Türkay ise bu sözlerle ve değişik yüz mimikleri yaparak Tuna ile dalga geçmişti. Bu durum sonrası sosyal medyada Türkay'a büyük bir tepki oluşmuş ve basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

    Onur Tuna ile arasında sorunu olur ya da olmaz, bir filmin galasında hele ki basın mensuplarının önünde ağzını gevşeterek hem de gülünec.ek bir durum yokken gülerek konuşuyorsanız, ne filme, ne yapım ekibine, ne o filme emek vermiş emekçilere, ne de seyirciye saygınız yok demektir.

    Ben 'ın videosunu izledikçe, arkasında duran Onur Tuna ve gibi usta oyuncuların o durumda olmasına çok üzüldüm. Umarım bu filmin yapımcısı ya da bundan sonra Tuvana Türkay'a rol verecek olan yapımcılar bu durumdan bir ders çıkartır "Gala, edep ve adabını" önceden anlatırlar.


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    ŞOK AYRILIIK!
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    UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE

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