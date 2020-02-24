Eğitim şart

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ağır Romantik filminin galasına Tuvana Türkay'ın gafı damga vurmuştu. Filmin diğer başrol oyuncusu Onur Tuna, 'Biz çekerken çok eğlendik' diye konuşup, filmi övmüş, Türkay ise bu sözlerle ve değişik yüz mimikleri yaparak Tuna ile dalga geçmişti. Bu durum sonrası sosyal medyada Türkay'a büyük bir tepki oluşmuş ve basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Onur Tuna ile arasında sorunu olur ya da olmaz, bir filmin galasında hele ki basın mensuplarının önünde ağzını gevşeterek hem de gülünec.ek bir durum yokken gülerek konuşuyorsanız, ne filme, ne yapım ekibine, ne o filme emek vermiş emekçilere, ne de seyirciye saygınız yok demektir.

Ben Tuvana Türkay'ın videosunu izledikçe, arkasında duran Onur Tuna ve Altan Erkekli gibi usta oyuncuların o durumda olmasına çok üzüldüm. Umarım bu filmin yapımcısı ya da bundan sonra Tuvana Türkay'a rol verecek olan yapımcılar bu durumdan bir ders çıkartır "Gala, edep ve adabını" önceden anlatırlar.



DİLAN ÇİÇEK'İN ÖZEL ŞARKISI

İbrahim Selim'in Zorlu PSM'de hem biletli hem de Youtube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına gittim. Popüler müziğin sevilen güçlü kadın yorumcularından Melis Kar, konuk sanatçıydı. Melis, 1 yıl önce bir dizi için hazırladığı fakat kullanılamayan şarkıyı programda okudu. Sözleri Çetin Tazeler'e, müziği Melis Kar'a ait "Kadın" isimli şarkıyı tesadüf eseri seyirciler arasında oturan Dilan Çiçek Deniz de dinledi. Deniz, hayat verdiği karaktere yazılan şarkıyı duyunca duygusal anlar yaşadı.



Tuba Ünsal ve Caner Karaoğlu, Sevgililer Günü'nü görememiş.

ŞOK AYRILIIK!

TUBA Ünsal'ın Caner Karaoğlu ile olaylı başlayan aşkı sessiz sedasız bitmiş... Sevgililer, yaklaşık 15 gün önce ayrılmış. Tuba Ünsal ile Caner Karaoğlu ilişkiye başlayınca olay olmuştu. Caner Karaoğlu'nun boşanma sürecinde olduğu Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal geçtiğimiz yaz kavga etmiş, hatta Mas kendisine saldırdığı için şikayette bulunmuştu. Ünsal'ın kendisini darp ettiğini söyleyen Mas'ın duaları kabul oldu. İkili, ayrılığı ise şimdilik kimseye duyurmadı. Hatta Caner Karaoğlu, geçtiğimiz günlerde bir partide başka bir güzelle eğlenmiş. Bakalım Tuba cephesinden olaylı aşkla ilgili nasıl bir yorum gelecek...



BAHÇEŞEHİR'DE FARK YARATTI

İstanbul'un eğlence yerleri bir bir artmaya devam ediyor... Taksim, Nişantaşı, Bebek, Ortaköy, Kadıköy derken bu yerlere Bahçeşehir de eklendi. Son zamanlarda adını sıkça duyduğum 'Arakı' isimli yeni nesil meyhaneye uğrama şansı buldum. 8 çeşit meze, 4 çeşit ara sıcak ve ana yemek ile birlikte kişi başı 200 TL'ye mekandan çıkabiliyorsunuz. Çok beğendiğim 'Arakı'ya bir uğrayın derim...

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE