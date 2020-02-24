Bengü’yle alaturka

Bengü, önceki gün Kayseri'deki Winter Escape Erciyes Festivali'nde sahneye çıktı. Şarkıcı, alaturka konseptiyle hazırladığı özel repetuvarıyla beğeni topladı. Bengü, önceki gün Kayseri'deki Winter Escape Erciyes Festivali'nde sahneye çıktı. Şarkıcı, alaturka konseptiyle hazırladığı özel repetuvarıyla beğeni topladı.
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