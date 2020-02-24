Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte Zorlu AVM'deydi. Güzel model ve eşi, oyuncak mağazalarını gezerek oğulları için bol bol alışveriş yaptı. Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte Zorlu AVM'deydi. Güzel model ve eşi, oyuncak mağazalarını gezerek oğulları için bol bol alışveriş yaptı.
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