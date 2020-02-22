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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    oğlu ile gezmede

    Başarılı sanatçı , önceki gününü oğluna ayırdı. Ceceli, 8 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle İstanbul'u turladı. Ünlü sanatçının, arabadan paylaştığı bu kareye de takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.

    Baba-oğul gezmede

    Başarılı sanatçı , önceki gününü oğluna ayırdı. Ceceli, 8 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle İstanbul'u turladı. Ünlü sanatçının, arabadan paylaştığı bu kareye de takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.

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