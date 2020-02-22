Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gününü oğluna ayırdı. Ceceli, 8 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle İstanbul'u turladı. Ünlü sanatçının, arabadan paylaştığı bu kareye de takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.