Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gününü oğluna ayırdı. Ceceli, 8 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle İstanbul'u turladı. Ünlü sanatçının, arabadan paylaştığı bu kareye de takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.
Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gününü oğluna ayırdı. Ceceli, 8 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle İstanbul'u turladı. Ünlü sanatçının, arabadan paylaştığı bu kareye de takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.
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