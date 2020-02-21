Dünyaca ünlü model Rudy Bundini, İrem Derici'ye Instagram'da "Türkiye'nin kraliçesi" yorumu yazdı.
Derici, cevabı yapıştırdı: "Bana mı yürüyorsun kız kas yığını! Yıldım kas yığını kekolardan. Turşu gibi olsun ama zehir gibi kafası olsun."
Dünyaca ünlü model Rudy Bundini, İrem Derici'ye Instagram'da "Türkiye'nin kraliçesi" yorumu yazdı.
Derici, cevabı yapıştırdı: "Bana mı yürüyorsun kız kas yığını! Yıldım kas yığını kekolardan. Turşu gibi olsun ama zehir gibi kafası olsun."
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