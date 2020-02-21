Dünyaca ünlü model Rudy Bundini, İrem Derici'ye Instagram'da "Türkiye'nin kraliçesi" yorumu yazdı.

Derici, cevabı yapıştırdı: "Bana mı yürüyorsun kız kas yığını! Yıldım kas yığını kekolardan. Turşu gibi olsun ama zehir gibi kafası olsun."