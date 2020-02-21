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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü model 'den 'ye Instagram'dan bomba yorum!

    Dünyaca ünlü model , 'ye Instagram'da "'nin kraliçesi" yorumu yazdı. Derici, cevabı yapıştırdı: "Bana mı yürüyorsun kız kas yığını! Yıldım kas yığını kekolardan. Turşu gibi olsun ama zehir gibi kafası olsun."

    İrem’i kastı

    Dünyaca ünlü model Rudy Bundini, İrem Derici'ye Instagram'da "Türkiye'nin kraliçesi" yorumu yazdı.

    Derici, cevabı yapıştırdı: "Bana mı yürüyorsun kız kas yığını! Yıldım kas yığını kekolardan. Turşu gibi olsun ama zehir gibi kafası olsun."

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    Haberler Magazin Dünyaca ünlü model Rudy Bundini'den İrem Derici'ye Instagram'dan bomba yorum!
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