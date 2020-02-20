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    • 20.02.2020 16:57
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    • 20.02.2020 18:58
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    son bölüm izle! Esra Erol'da 20 Şubat bölümü izle

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 16.20'de izleyicisi ile buluşan 'da canlı yayınında bugün şoke eden gelişmeler yaşandı. Esra Erol'da canlı yayına katılan Gülay Hanım, oğlu ve gelininin çocuklarına bakmadığını, eğer 50 bin TL'sini verirlerse görebileceklerini belirtti. Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandığını merak ediyorsanız, 20 Şubat ATV Esra Erol'da son bölümünü izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Esra Erol son bölüm izle!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayınında başarılı sunucu Esra Erol, kayıpları bulmaya aydınlatılmamış olaylara ışık tutmaya devam ediyor. Her gün farklı bir olayı konu olan Esra Erol'da 20 Şubat'da neler yaşandı? Esra Erol'da son bölümde yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    ESRA EROL'DA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için yukarıdaki linke tıklayarak Esra Erol'da son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!

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