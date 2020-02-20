Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayınında başarılı sunucu Esra Erol, kayıpları bulmaya aydınlatılmamış olaylara ışık tutmaya devam ediyor. Her gün farklı bir olayı konu olan Esra Erol'da 20 Şubat'da neler yaşandı? Esra Erol'da son bölümde yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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