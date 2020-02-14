Dizi setinde başlayan aşklarını 2016'da nikah masasına taşıyan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, Haziran 2019'da sürpriz bir şekilde boşandı. Boşanma nedenleri sır olarak kalan ikiliden Yıldırım, önceki gün ise magazin gündemine yerleşti. 33 yaşındaki Yıldırım'ın pop müziğin ünlü ismi Hadise ile gözlerden uzak aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu, eski eşiyle ilgili sorulardan kaçmak için hemen alışveriş merkezinin içerisine girdi.

Bir süredir sevgilisi olduğunu söyleyerek gizem yaratan seksi popçu ile Kaan Yıldırım'ın, Hadise'nin evinde birlikte yaşadığı iddia edildi. Bu sürpriz aşk üzerine gözlerin çevrildiği Ezgi Eyüboğlu da önceki gün İstinyePark'taydı. Güzel oyuncu, eski eşinin Hadise'yle aşkı sorulunca hızla AVM'ye kaçtı. Israrlı sorular karşısında tek kelime etmeyen Ezgi Eyüboğlu, başını da öne eğip "İyi günler" diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.

İNKAR ETMEDİLER

Haklarında çıkan aşk haberlerini sosyal medyadan yalanlayan Hadise ile Kaan Yıldırım, magazin gündemine yerleşen beraberlikleriyle ilgili ise sessiz kalmayı tercih etti.





AYDIN HAMZA