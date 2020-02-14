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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    kalbinin yeni sultanını buldu! 'ye aşkını ilan etti

    Haziran 2019'da iki yıllık eşi 'ten boşanan , kalbinin yeni sultanını buldu. öre, önceki gün isimli bir güzelle aşkını ilan etti.

    Töre’nin yeni sultanı

    Haziran 2019'da iki yıllık eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre, kalbinin yeni sultanını buldu.

    'da top koşturan 28 yaşındaki Töre, önceki gün Buket Büyükdere isimli bir güzelle aşkını ilan etti.


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