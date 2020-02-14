Haziran 2019'da iki yıllık eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre, kalbinin yeni sultanını buldu.
Yeni Malatyaspor'da top koşturan 28 yaşındaki Töre, önceki gün Buket Büyükdere isimli bir güzelle aşkını ilan etti.
Haziran 2019'da iki yıllık eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre, kalbinin yeni sultanını buldu.
Yeni Malatyaspor'da top koşturan 28 yaşındaki Töre, önceki gün Buket Büyükdere isimli bir güzelle aşkını ilan etti.
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