Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Perşembe günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 55. bölümünde gerçekler ortalığı karıştırdı. Yeni bölümde Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova'da günün adamı haline geliyor. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşananlar

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.