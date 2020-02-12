Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi önceki akşam Grand Pera Emek Sineması'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da yer aldığı gösterime, filmin yapımcısı Mehmet Bozbağ ile oyuncular katıldı.
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi önceki akşam Grand Pera Emek Sineması'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da yer aldığı gösterime, filmin yapımcısı Mehmet Bozbağ ile oyuncular katıldı.
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