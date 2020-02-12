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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    , Emek Sineması'nda sanatseverlerle buluştu

    " filmi önceki akşam 'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı 'ın da yer aldığı gösterime, filmin yapımcısı ile oyuncular katıldı.

    Emek’te buluştular

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi önceki akşam Grand Pera Emek Sineması'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da yer aldığı gösterime, filmin yapımcısı Mehmet Bozbağ ile oyuncular katıldı.

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