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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'ın formunun sırrı ortaya çıktı! Bol bol ...

    Yıldız futbolcu 'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi , ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

    Sırrı kinoa çıktı!

    Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

    Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden yenge, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

    'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan , son dönemin en favori besinlerinden.

    Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.

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