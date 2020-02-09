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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Victoria's Secret modellerinden 'a açık mektup

    gibi birçok dünyaca ünlü isimlerin olduğu 100'den fazla model, '' adında bir grup oluşturup Victoria's Secret CEO'su 'a açık mektup yayımladı.

    Cehennem melekleri

    Bella Hadid gibi birçok dünyaca ünlü isimlerin olduğu 100'den fazla model, 'Model İttifakı' adında bir grup oluşturup Victoria's Secret CEO'su 'a açık mektup yayımladı.

    Markanın 'melek' lakaplı modelleri, ünlü içgiyim firmasına hakim olan cinsel taciz, zorbalık ve kadın düşmanlığına son verecek net davranış kurallarının benimsenmesini istedi.

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