Bella Hadid gibi birçok dünyaca ünlü isimlerin olduğu 100'den fazla model, 'Model İttifakı' adında bir grup oluşturup Victoria's Secret CEO'su John Mehas'a açık mektup yayımladı.

Markanın 'melek' lakaplı modelleri, ünlü içgiyim firmasına hakim olan cinsel taciz, zorbalık ve kadın düşmanlığına son verecek net davranış kurallarının benimsenmesini istedi.