Geçtiğimiz hafta yaşanan ve Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu belirtilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem olmuştu. Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Akaretler'deydi. Aka, kendisi gibi sosyal medyada siber saldırıya uğrayan meslektaşı Aslı Bekiroğlu'na "Siber suç zorbalıktır" diyerek destek çıktı. Ayrıca oyuncu Hazal Ergüçlü arkadaşı Aslı Bekiroğlu'na ise "Hep birlikte bu siber zorbalığa karşı durmalıyız hassas bir konu, kadınlar sürekli bu tür şiddete maruz kalıyor. İnşallah bir daha böyle durumlar yaşamayız" sözleriyle destek oldu.

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