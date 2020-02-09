Yüzyıllardır sağlık için tüketilen güvem eriği, son dönemde eski popülerliğini yeniden kazandı. Kendileri ve çocukları için organik beslenmeyi alışkanlık haline getiren sayısız ünlü de güvem eriği özünü, sofralarından eksik etmez oldu. Kadınları meme kanserinden korumak ve griple savaşmada etkili olmak gibi sayısız faydası olan güvem eriği; Gülşen, Ajda Pekkan ve Yasemin Özilhan gibi birçok ismin son zamanlardaki vazgeçilmezi...



Organik beslenmeyi alışkanlık haline getiren Yasemin Özilhan, kızlarına da güvem eriği özü yediriyor.



Ajda Pekkan ve Gülşen de son dönemde güvem eriğinin sırrını keşfedenlerden.

ERİK DEYİP GEÇMEYiN!

Genelde Trakya Bölgesi ve Kaz Dağları çevresinde yetişen güvem eriği ile özü; antioksidan özelliğiyle kanserden korur. Gribe karşı da etkili olan güvem eriği; sindirim, bağırsak ve bağışıklık sistemi için de birebir.



İkinci bebeğine hamile olan Eylül Öztürk de, gripten korunmak için güvem eriği özüne başvuruyor.



SIRRI KİMYON SUYU

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Helin Avşar, sırrını açıkladı: Sıcak bir bardak suya bir küçük kaşık kimyon ekleyin. Yatmadan yarım saat önce düzenli olarak tüketin.

DOĞAL YAŞAM VAZGEÇİLMEZİ

İki çocuk annesi Doğa Rutkay da ilikli kemik suyunu evinden eksik etmiyor. Güzel oyuncu, kendisi ve ikizlerine sık sık içerisine havuç, brokoli ve kereviz kattığı kemik suyu çorbasını içiriyor.

