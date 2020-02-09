Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yanındaki esmer güzelle görüntülenmekten rahatsız olan 52 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla araca binip gözden kayboldu.
Aydın HAMZA
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yanındaki esmer güzelle görüntülenmekten rahatsız olan 52 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla araca binip gözden kayboldu.
Aydın HAMZA
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