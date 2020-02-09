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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Ünlü oyuncu esmer güzelle görüntülenince gaza bastı

    Ünlü oyuncu , önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yanındaki esmer güzelle görüntülenmekten rahatsız olan 52 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla araca binip gözden kayboldu.

    Sessiz kaçış!

    Ünlü oyuncu , önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yanındaki esmer güzelle görüntülenmekten rahatsız olan 52 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla araca binip gözden kayboldu.

    Aydın HAMZA

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