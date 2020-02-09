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    • Magazin
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'dan 'ya 'olay' iltifat

    , "Yazı özledim" diyerek bu kareyi paylaştı. Boşanıp yeniden barıştığı , Kıratlı'nın paylaşımına "Sana radyo adı koyuyorum; Olay FM" diye yorum yaptı.

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