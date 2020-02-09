Burcu Kıratlı, "Yazı özledim" diyerek bu kareyi paylaştı. Boşanıp yeniden barıştığı Sinan Akçıl, Kıratlı'nın paylaşımına "Sana radyo adı koyuyorum; Olay FM" diye yorum yaptı.
Burcu Kıratlı, "Yazı özledim" diyerek bu kareyi paylaştı. Boşanıp yeniden barıştığı Sinan Akçıl, Kıratlı'nın paylaşımına "Sana radyo adı koyuyorum; Olay FM" diye yorum yaptı.
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