Önceki gün tatil için Kuveyt'e giden Öykü Çelik, cesaretini gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, önce bir baykuşla poz verdi. Öykü Çelik, daha sonra ise bir aslan yavrusunu kucağına alarak fotoğraf çektirip "Cesur ve güzel" dedirtti...



Öykü Çelik, sevimli aslan yavrusuyla oynadığı anları sosyal medyada paylaştı.