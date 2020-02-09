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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    cesaretini gözler önüne serdi! ve la poz verdi

    Önceki gün tatil için Kuveyt'e giden , cesaretini gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, önce bir la poz verdi. Öykü Çelik, daha sonra ise bir yavrusunu kucağına alarak fotoğraf çektirip "Cesur ve güzel" dedirtti...

    Baykuş ve bayankuş

    Önceki gün tatil için Kuveyt'e giden Öykü Çelik, cesaretini gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, önce bir baykuşla poz verdi. Öykü Çelik, daha sonra ise bir aslan yavrusunu kucağına alarak fotoğraf çektirip "Cesur ve güzel" dedirtti...


    , sevimli yavrusuyla oynadığı anları sosyal medyada paylaştı.

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