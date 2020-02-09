İstanbul'da günlerdir beklenen kar, sonunda yağdı. Birçok vatandaş gibi ünlüler de bembeyaz karın keyfini sürdü.



Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, ilk kez karla tanışan ikiz kızlarıyla keyif çattı. Evlerinin bahçesinde Alin ve Lina ile çocukluk günlerine dönen oyuncu çiftin paylaşımına "Maşallah" yorumu yağdı.



Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron, İstanbul'da ilk kez kar görmenin keyfini sürdü.



Sinem Kobal, Emirgan'daki Boğaz manzaralı evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Kobal, kıyafetiyle beyazlar içerisinde rengarenkti.



Beyza şekerci ve Engin Hepileri, oğulları Can ile birlikte parka gidip yılın ilk karının tadını çıkardı.



Almeda Abazi, kendisi gibi oyuncu eşi Tolgahan Sayışman'dan olan oğluyla kar keyfi yaptı. Abazi, Efehan için "Benim yakışıklı kardan adamım" yorumu yaptı.



Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile evlerinin bahçesinde karlarla işte böyle oynadı.



Yağmur Tanrısevsin, kar taneleriyle poz verdi.



Melisa Şenolsun, eskimoyu andıran pozuyla beğeni aldı.