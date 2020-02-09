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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'a kar geldi ünlüler paylaşıma doymadı! , ve Falcao...

    ’da günlerdir beklenen kar, sonunda yağdı. Birçok vatandaş gibi ünlüler de bembeyaz karın keyfini sürdü. ’dan ’e kadar birçok ünlü, paylaşımlarıyla kalpleri ısıttı.

    Beyaz mutluluk

    'da günlerdir beklenen kar, sonunda yağdı. Birçok vatandaş gibi ünlüler de bembeyaz karın keyfini sürdü.


    Oyuncu çift ile , ilk kez karla tanışan ikiz kızlarıyla keyif çattı. Evlerinin bahçesinde Alin ve Lina ile çocukluk günlerine dönen oyuncu çiftin paylaşımına "Maşallah" yorumu yağdı.


    Galatasaray'ın yıldızı ve eşi Lorelei Taron, İstanbul'da ilk kez kar görmenin keyfini sürdü.


    , Emirgan'daki Boğaz manzaralı evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Kobal, kıyafetiyle beyazlar içerisinde rengarenkti.


    Beyza şekerci ve , oğulları Can ile birlikte parka gidip yılın ilk karının tadını çıkardı.


    Almeda Abazi, kendisi gibi oyuncu eşi Tolgahan Sayışman'dan olan oğluyla kar keyfi yaptı. Abazi, Efehan için "Benim yakışıklı kardan adamım" yorumu yaptı.


    Ünlü oyuncu , kızı Elisa Güzin ile evlerinin bahçesinde karlarla işte böyle oynadı.


    Yağmur Tanrısevsin, kar taneleriyle poz verdi.


    Melisa Şenolsun, eskimoyu andıran pozuyla beğeni aldı.

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