Oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Akaretler'deydi. Aka, kendisi gibi sosyal medyada siber saldırıya uğrayan meslektaşı Aslı Bekiroğlu'na 'Siber suç zorbalıktır' diyerek destek çıktı. Oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Akaretler'deydi. Aka, kendisi gibi sosyal medyada siber saldırıya uğrayan meslektaşı Aslı Bekiroğlu'na 'Siber suç zorbalıktır' diyerek destek çıktı.
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