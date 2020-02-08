Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün annesi ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Makyajsız hali ile poz vermekten çekinmeyen Boluğur, keyifli halleriyle de dikkat çekti. Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün annesi ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Makyajsız hali ile poz vermekten çekinmeyen Boluğur, keyifli halleriyle de dikkat çekti.
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