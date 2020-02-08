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    • Magazin
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Güzel oyuncu makyajsız haliyle şaşırttı

    Güzel oyuncu , önceki gün annesi ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Makyajsız hali ile poz vermekten çekinmeyen Boluğur, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

    Ana gülüş
    Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün annesi ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Makyajsız hali ile poz vermekten çekinmeyen Boluğur, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

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