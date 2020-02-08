Aralık 2019'da aşklarına kaldıkları yerden devam kararı alan Dilan Çıtak Tatlıses ile nişanlısı Levent Dörter, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ünlü çift, evlilik sorularını "Şimdilik önceliğimiz işimiz. Evlilik için doğru zamanı bekliyoruz" diye yanıtladı.
- Magazin
- 08.02.2020 07:05
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- 08.02.2020 07:05
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