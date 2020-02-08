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    • 08.02.2020 07:05

    Çağatay Ulusoy'dan askerlik hatırası... İşte o fotoğraflar

    Çağatay Ulusoy, dün 'daki görevini tamamladı. Ulusoy, son gün asker arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada askerde yatakhanede poz veren Edis'e de soruşturma açıldı.

    Asker hatırası

    Çağatay Ulusoy, dün Ankara'daki bedelli askerlik görevini tamamladı.

    Ulusoy, son gün asker arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada askerde yatakhanede poz veren Edis'e de soruşturma açıldı.

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