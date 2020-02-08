Çağatay Ulusoy'dan askerlik hatırası... İşte o fotoğraflar

Çağatay Ulusoy, dün Ankara'daki bedelli askerlik görevini tamamladı.
Ulusoy, son gün asker arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada askerde yatakhanede poz veren Edis'e de soruşturma açıldı.
Çağatay Ulusoy, dün Ankara'daki bedelli askerlik görevini tamamladı.
Ulusoy, son gün asker arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada askerde yatakhanede poz veren Edis'e de soruşturma açıldı.
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