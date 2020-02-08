Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için yaptığı yorumlarla eski eşinin hışmına uğrayan Burcu Esmersoy, önceki akşam İstinyePark'taydı. Esmersoy, bu kez yorumsuzdu.
Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için yaptığı yorumlarla eski eşinin hışmına uğrayan Burcu Esmersoy, önceki akşam İstinyePark'taydı. Esmersoy, bu kez yorumsuzdu.
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