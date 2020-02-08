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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Berk Suyabatmaz'ın hışmına uğrayan sessizliğe gömüldü

    Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için yaptığı yorumlarla eski eşinin hışmına uğrayan , önceki akşam İstinyePark'taydı. Esmersoy, bu kez yorumsuzdu.

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