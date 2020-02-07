Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 07:02

    'dan şaşırtan çıkışı: Kabak tadı verdi

    , ’ı kızdırdı. Sunucu, Suyabatmaz ile aşkı ’ın fotoğrafını beğenip “Düğünlerine giderim” dedi. İşadamı da “Kabak tadı verdi” çıkışı yapıp eski eşini Instagram’da sildi.

    Kabak tadı verdi!

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da biten Berk Suyabatmaz, isyanlarda... Esmersoy, boşandıktan sonra dost kaldığı Suyabatmaz'ın yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la paylaşımını beğenerek gündem olmuştu.

    Bu olay hareketiyle şaşırtan Esmersoy, önceki gün hızını alamayıp yine çok konuşulacak şu açıklamaya imza attı.

    ESKİ EŞİNE VERYANSIN ETTİ
    "İkisi, keyifli anını paylaşmış. Ben de beğendim. Beğenmeden geçmek saçma olurdu. Takip ettiklerimi     beğeniyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar." Bununla da kalmayan sunucu, "Düğünlerine davet ederlerse giderim. Neden gitmeyeyim?" açıklamasıyla şoke etti. Bunun üzerine Suyabatmaz'dan sürpriz bir çıkış geldi. Sürekli eski eşiyle anılmaktan rahatsız olan işadamı, dün "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!" paylaşımıyla tepki gösterdiği Esmersoy'u takipten de çıkardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriBerk Suyabatmaz'dan şaşırtan Burcu Esmersoy çıkışı: Kabak tadı verdi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri