Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da biten Berk Suyabatmaz, isyanlarda... Esmersoy, boşandıktan sonra dost kaldığı Suyabatmaz'ın yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la paylaşımını beğenerek gündem olmuştu.

Bu olay hareketiyle şaşırtan Esmersoy, önceki gün hızını alamayıp yine çok konuşulacak şu açıklamaya imza attı.

ESKİ EŞİNE VERYANSIN ETTİ

"İkisi, keyifli anını paylaşmış. Ben de beğendim. Beğenmeden geçmek saçma olurdu. Takip ettiklerimi beğeniyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar." Bununla da kalmayan sunucu, "Düğünlerine davet ederlerse giderim. Neden gitmeyeyim?" açıklamasıyla şoke etti. Bunun üzerine Suyabatmaz'dan sürpriz bir çıkış geldi. Sürekli eski eşiyle anılmaktan rahatsız olan işadamı, dün "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!" paylaşımıyla tepki gösterdiği Esmersoy'u takipten de çıkardı.