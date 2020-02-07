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    • 07.02.2020 19:17
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    • 07.02.2020 19:17

    kim oldu? 7 Şubat ? İşte toplam puan durumu

    TV 8'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de 3-7 Şubat haftasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisi kim olduğu merakla araştırılıyor. Özellikle şu saatlerde Yemekteyiz'de hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Peki, bu hafta kim oldu? İşte puan durumu

    7 Şubat Yemekteyiz kim kazandı?

    Yemekteyiz TV 8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Bugün Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. 3-7 Şubat haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "7 Şubat ?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

    7 ŞUBAT YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz yarışması şu anda devam ediyor. Yarışmada birinci olan ve 10 bin TL ödülü alan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    HAFTANIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

    7 Şubat 2020 Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finalinde Saadet Yeter, beşinci günde Pırasalı Börek yaptı ve rakip yarışmacılara sundu. Seda Sayan, masadaki o detayı açıkladı ve kimsenin neden anlayamadığına şaşırdığını söyledi.

    YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

    Berk Atakan: 1. Gün
    Müge Erçetin: 2. Gün
    İnci Özmen: 3. Gün
    Handan Akdemir: 4. Gün
    Saadet Yeter: 5. Gün

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