Yemekteyiz TV 8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Bugün Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. 3-7 Şubat haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "7 Şubat Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

7 ŞUBAT YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz yarışması şu anda devam ediyor. Yarışmada birinci olan ve 10 bin TL ödülü alan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

HAFTANIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

7 Şubat 2020 Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finalinde Saadet Yeter, beşinci günde Pırasalı Börek yaptı ve rakip yarışmacılara sundu. Seda Sayan, masadaki o detayı açıkladı ve kimsenin neden anlayamadığına şaşırdığını söyledi.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Berk Atakan: 1. Gün

Müge Erçetin: 2. Gün

İnci Özmen: 3. Gün

Handan Akdemir: 4. Gün

Saadet Yeter: 5. Gün