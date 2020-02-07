Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, padişahların giydiği 'Tılsımlı Gömleği' yurtdışından getirtti. 'Muhafız adı da verilen eserin Yavuz ya da Kanuni'ye ait olduğu iddia edildi. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, padişahların giydiği 'Tılsımlı Gömleği' yurtdışından getirtti. 'Muhafız adı da verilen eserin Yavuz ya da Kanuni'ye ait olduğu iddia edildi.
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