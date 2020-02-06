Geçtiğimiz yıl ABD'de 1 milyar doları aşkın mülk alan Serdar Bilgili ile ortağı Michael Shvo, 2020'ye hızlı giriş yaptı.

Ocak'ta 340 milyon dolara California'daki 'Big Red' binasını alan ikili, önceki gün de yine sükseli bir satışa imza attı. Bilgili ve ortağı, San Francisco'daki ünlü bina olan 'Transamerica Pyramid'i 700 milyon dolara satın aldı.