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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    ''in yıldızı yle 20 kilo verdi

    Yıldızı atv'deki '' dizisiyle parlayan , form sırrını verdi. Formsante dergisine konuşan 30 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğini pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

    Deniz kızı

    , ergenliğinde aldığı 20 kiloyu yle verdi. Oyuncu, sadece deniz ürünleri tüketiyor.

    Yıldızı atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle parlayan İrem Helvacıoğlu, form sırrını verdi. Formsante dergisine konuşan 30 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğini pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyleyip ekledi:

    "Ergenlikte 20 kilo aldım. Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum."

    PESKETARYEN BESLENME NEDİR?
    Deniz mahsülleri tüketen ama başka et ürünü yemeyen insanlara 'pesketaryen' denir. Pesketaryen diyet kırmızı ve beyaz et tüketmemek; sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.


    ÜNLÜLER ARASINDA OLDUKÇA YAYGIN

    2011'de vefat eden Apple'ın kurucusu Steve Jobs da pesketaryen ünlüler arasındaydı.


    Brezilyalı top model , önce vegan oldu. Ünlü model, artık pesketaryen tarzı besleniyor.


    54 yaşındaki aktör Ben Stiller da pesketaryen

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