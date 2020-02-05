Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi takımların taraftarları, bir araya gelerek 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini seyretti.

Yapımcılığını 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', futbol taraftarlarını da sinema salonlarında buluşturmayı başardı Galatasaray-UltraAslan, Genç Fenerbahçeliler, Kayseri Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nı hep birlikte izlediler.



Takımların taraftar grupları, kalabalıklar halinde sinema salonlarına koştu...