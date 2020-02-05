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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    Taraftarlar '' filmini seyretti

    , ve gibi takımların taraftarları, bir araya gelerek '' filmini seyretti. Takımların taraftar grupları, kalabalıklar halinde sinema salonlarına koştu...

    Türkler Geliyor derbisi

    , ve gibi takımların taraftarları, bir araya gelerek '' filmini seyretti.

    Yapımcılığını 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', futbol taraftarlarını da sinema salonlarında buluşturmayı başardı -UltraAslan, Genç liler, Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nı hep birlikte izlediler.


    Takımların taraftar grupları, kalabalıklar halinde sinema salonlarına koştu...

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