Dünyanın en pahalı maçı olan Amerikan Futbol Ligi Şampiyonası Super Bowl, önceki gece Miami'de oynandı. Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Maçın devre arasında ise Jennifer Lopez (50) ve Shakira (43) sahne aldı. Latin güzellerin performansı herkesin ağzını açıkta bıraktı. Sahnenin her köşesinde dans eden Lopez, fiziğiyle kendisinden 7 yaş küçük olan Shakira'yı solladı.

KEREVİZ SUYU İÇİYOR

Shakira, her gün 1 saat spor yapıyor. Ara öğünlerde meyve; öğle ve akşam yemeklerinde, ızgara et ile salata yiyor. Ayrıca ıspanak, kereviz ve salatalık suyu karışımını içiyor.

Lopez ve Shakira, izleyenlerden tam not aldı. İkilinin seksi şovu, yürekleri hoplattı.

ACI BİBERLE İNCELİYOR

Lopez, sigara ve kafein tüketmiyor. En geç saat 18.30'da yiyor. Sekiz saat uyuyor. Yarım saat ip atlıyor. Buzlu su içip acı biber tüketiyor. Bu ikili sayesinde kalorileri yakıp formda kalıyor.



Lopez, gecede kızı Emme'yi de sahneye çıkardı. Ana-kızın şovu büyük alkış aldı.

KOBE ANILDI

Gecede geçen hafta helikopter kazasında ölen basketbolcu Kobe Bryant da anıldı. Seyirciler 'Kobe' diye bağırarak tezahürat yaptı.