Düne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ile Fatih Ürek'in eski günlerinden eser kalmadı. Önceki gün Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de sahne alan Ürek, eski dostu Akalın için "dedikoducu" benzetmesi yapıp ekledi:

"Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda."

Aydın HAMZA