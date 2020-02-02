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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    Tilki’nin yavrusu

    Her paylaşımıyla olay olan , önceki gün kural bozmadı. 19 yaşındaki popçu, alışverişte bile yanından ayırmadığı bu pozu paylaştı.

    Tilki’nin yavrusu
    Her paylaşımıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün kural bozmadı. 19 yaşındaki popçu, alışverişte bile yanından ayırmadığı bu pozu paylaştı.

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