Eski aşıklar Özlem Yıldız ile Hakan Ural, yıllar sonra bir araya geldi. İkili, önceki gün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Yolları 20 yıl sonra kesişen eski aşıklar, müzede sohbet edip hasret giderdi.







Aşkları 20 yıl önce Bodrum'da filizlenen ikili, o dönem ilişkileriyle manşetleri süslemişti.







Müzeyi gezen Wilma Elles, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi aldı.