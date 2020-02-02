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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    ile , yıllar sonra bir araya geldi

    Eski aşıklar ile , yıllar sonra bir araya geldi. İkili, önceki gün Panorama 'ni gezdi. Yolları 20 yıl sonra kesişen eski aşıklar, müzede sohbet edip hasret giderdi.

    Müzelik aşk

    Eski aşıklar Özlem Yıldız ile Hakan Ural, yıllar sonra bir araya geldi. İkili, önceki gün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Yolları 20 yıl sonra kesişen eski aşıklar, müzede sohbet edip hasret giderdi.



    Aşkları 20 yıl önce 'da filizlenen ikili, o dönem ilişkileriyle manşetleri süslemişti.



    Müzeyi gezen Wilma Elles, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi aldı.

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