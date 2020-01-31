Zerrin Özer, 2019 Haziran'da evlenip 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan dün resmen boşandı. Özer ile Akıncı, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Zerrin Özer, 2019 Haziran'da evlenip 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan dün resmen boşandı. Özer ile Akıncı, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.
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