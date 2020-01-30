Almanya'da yaşayan ve uzun yıllardır atlı sporlarla ilgilenen Kutlay Yaprak'tan tarihi zafer... Rhein Polo Kulübü'nün oyuncusu olan Yaprak, önceki gün İsviçre Saint-Moritz'de düzenlenen Polo Dünya Kupası'nda üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk yaşadı.

Polo, at üzerinde oynanan bir oyundur. Polo'da iki rakip takımın sürücüleri, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topa vurarak rakip takımın kalesine gol atmaya çalışır.

Polo, at üzerinde oynanan bir oyundur. Polo'da iki rakip takımın sürücüleri, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topa vurarak rakip takımın kalesine gol atmaya çalışır.