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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    Türk Polo oyuncusu 'tan tarihi zafer

    Türk Polo oyuncusu , ’de düzenenlenen dünya kupasında göğsümüzü kabarttı. 'nün oyuncusu olan Yaprak, önceki gün İsviçre Saint-Moritz'de düzenlenen 'nda üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk yaşadı.

    Şampiyon gibi çek

    Almanya'da yaşayan ve uzun yıllardır atlı sporlarla ilgilenen Kutlay Yaprak'tan tarihi zafer... Rhein Polo Kulübü'nün oyuncusu olan Yaprak, önceki gün İsviçre Saint-Moritz'de düzenlenen Polo Dünya Kupası'nda üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk yaşadı.

    Polo, at üzerinde oynanan bir oyundur. Polo'da iki rakip takımın sürücüleri, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topa vurarak rakip takımın kalesine gol atmaya çalışır.

    Polo, at üzerinde oynanan bir oyundur. Polo'da iki rakip takımın sürücüleri, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topa vurarak rakip takımın kalesine gol atmaya çalışır.

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