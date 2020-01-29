Ailesiyle Dubai tatilinden dönen Hande Acar, şimdi de kayak tatili için hazırlıklara başladı. Acar, önceki gün uğradığı bir mağazada kendisi ve çocukları için kışlık kıyafet alışverişi yaptı.
Ailesiyle Dubai tatilinden dönen Hande Acar, şimdi de kayak tatili için hazırlıklara başladı. Acar, önceki gün uğradığı bir mağazada kendisi ve çocukları için kışlık kıyafet alışverişi yaptı.
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