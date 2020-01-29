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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    kayak tatili için hazırlıklara başladı

    Ailesiyle tatilinden dönen , şimdi de kayak tatili için hazırlıklara başladı. Acar, önceki gün uğradığı bir mağazada kendisi ve çocukları için kışlık kıyafet alışverişi yaptı.

    Kış hazırlığı

    Ailesiyle Dubai tatilinden dönen Hande Acar, şimdi de kayak tatili için hazırlıklara başladı. Acar, önceki gün uğradığı bir mağazada kendisi ve çocukları için kışlık kıyafet alışverişi yaptı.

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