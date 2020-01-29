Güzel oyuncular Ahu Yağtu ile Pınar Tezcan, önceki akşam Trump Sahne'de 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyunu izledi. Sıkı dost olan ikili, oyundan büyük keyif aldıklarını belirtip, objektiflere böyle poz verdi...
Güzel oyuncular Ahu Yağtu ile Pınar Tezcan, önceki akşam Trump Sahne'de 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyunu izledi. Sıkı dost olan ikili, oyundan büyük keyif aldıklarını belirtip, objektiflere böyle poz verdi...
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