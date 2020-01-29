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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    ile 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyunu izledi

    Güzel oyuncular ile , önceki akşam Trump Sahne'de 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyunu izledi. Sıkı dost olan ikili, oyundan büyük keyif aldıklarını belirtip, objektiflere böyle poz verdi...

    Dostluk sahnesı

    Güzel oyuncular Ahu Yağtu ile Pınar Tezcan, önceki akşam Trump Sahne'de 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyunu izledi. Sıkı dost olan ikili, oyundan büyük keyif aldıklarını belirtip, objektiflere böyle poz verdi...

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