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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    '' filminin ekibi de için seferber oldu

    ' filminin tüm ekibi de için seferber oldu. Vizyona girdiği günden beri salonları dolduran filmin, 30 Ocak'taki gişe geliri deprem bölgesine yollanacak.

    Baba hareket

    Baba Parası' filminin tüm ekibi de Elazığ için seferber oldu. Vizyona girdiği günden beri salonları dolduran filmin, 30 Ocak'taki gişe geliri deprem bölgesine yollanacak.

    Başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, " ve çevre bölgelerinde yaşanan deprem felaketi için biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim istedik..." dedi.

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