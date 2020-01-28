Baba Parası' filminin tüm ekibi de Elazığ için seferber oldu. Vizyona girdiği günden beri salonları dolduran filmin, 30 Ocak'taki gişe geliri deprem bölgesine yollanacak.

Başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, "Elazığ ve çevre bölgelerinde yaşanan deprem felaketi için biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim istedik..." dedi.